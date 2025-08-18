Veranico vem aí: temperaturas sobem em todo o país e chegam a 40°C

Interior de São Paulo e regiões norte e nordeste do Paraná poderão registrar picos de 35?°C. No Rio de Janeiro, a temperatura também promete ultrapassar os 30?°C a partir do meio da próxima semana.

Toda área de incidência do veranico (em vermelho na imagem acima) terá temperaturas máximas cerca de 5?°C acima do esperado para agosto. Já o norte de Santa Catarina; o sul e leste do Paraná; o centro-sul do Rio de Janeiro; o sul, a Zona da Mata de Minas Gerais e Triângulo Mineiro; o centro e o oeste de Goiás; o leste e grande parte do centro-norte de Mato Grosso; e a maior parte de Rondônia (em laranja no mapa) terão variação de mínimas e máximas entre 3 °C e 5?°C acima da média.

Nas capitais do sul e em quase todas do sudeste, porém, temperaturas seguirão relativamente baixas. Conforme o Climatempo, as maiores médias de temperaturas em agosto se concentram sobre o centro-oeste, norte e interior do nordeste.

Alerta para dias secos

Umidade do ar no Brasil hoje Imagem: Reprodução/Climatempo

Umidade relativa do ar continuará abaixo do ideal, e deve cair ainda mais. A falta de chuva por vários dias consecutivos e o aumento das temperaturas devem piorar a situação, segundo o Climatempo.