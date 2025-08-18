Vídeo mostra empresário que matou gari em MG guardando arma do crime

Arma era de uso pessoal de Ana Paula, que afirmou não ter envolvimento no crime cometido pelo marido. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da servidora. A corporação quer determinar se ela deixava a arma em um local de fácil acesso ao marido. Até o momento, ela não é suspeita de nenhum crime e segue com suas funções como delegada.

O UOL procurou a defesa de Renê, mas não obteve retorno. A delegada também não se manifestou publicamente sobre o ocorrido até o momento.

Renê atirou e matou Laudemir por volta das 9h da segunda-feira (11), durante o horário de expediente da vítima. Após o crime, ele teria ido para a empresa onde trabalhava, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com a investigação. Imagens do circuito de segurança da empresa mostram que o empresário chegou ao local por volta das 10h30, entra no local de trabalho e cumprimenta os colegas. Cerca de de duas horas depois, ele foi embora.

Após sair da empresa, Renê foi para a casa, chega no endereço por volta das 13h37, momento em que é filmado manuseando a arma. Ele entra no apartamento onde mora com a esposa, troca de roupa e reaparece momentos depois usando camiseta branca e shorts azul — essa é a mesma roupa que ele usava ao ser preso.

Empresário vai passear com dois cachorros. Nas imagens, é possível vê-lo com os animais em uma área do condomínio, ao mesmo tempo em que fala ao telefone.