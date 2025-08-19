Ciclone avança na região Sul e pode provocar rajada de ventos de 100 km/h

Entre hoje e amanhã, as áreas de instabilidade podem sofrer com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e granizo em parte da região sul. O cenário pode se estender até o norte de Mato Grosso do Sul e o sudoeste de São Paulo.

Tempo ficará estável no Rio Grande do Sul entre amanhã e a tarde de quinta. A mudança no tempo deve acontecer a partir da noite de quinta —com previsões de pancadas de chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos e possibilidade de queda de granizo novamente.

A previsão para o fim de semana é de chuvas intensas. Há a possibilidade de rajadas de vento e raios na região Sul. Áreas de Mato Grosso do Sul também devem ser afetadas pela chuva.

Vendaval pode atingir cidades de MG

Inmet alertou para o risco de vendaval em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O instituto citou a possibilidade de ventos hoje entre 40 km/h e 60 km/h até 18h e há risco de queda de galhos de árvores no alerta amarelo.

Cidades mineiras em alerta: