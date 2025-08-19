Empresário confessa que matou gari em BH e que usou arma de esposa delegada

Segundo a Polícia Civil, Renê afirmou que teria atirado no gari durante uma "discussão de trânsito".O caminhão de lixo estava obstruindo a passagem na rua por onde ele passava com o carro.

Defesa do empresário deixou o caso ontem. O UOL busca o nome da nova defesa de Renê para saber se há posicionamento sobre o assunto.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Ele fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.