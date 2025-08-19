Hytalo foi agredido por traficantes do CV em baile funk, disse Diaba Loira

Dias antes de ser assassinada, a traficante Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", publicou um vídeo nas suas redes sociais em que afirmava que o influenciador Hytalo Santos teria sido agredido por integrantes do CV (Comando Vermelho) em um baile funk no Rio.
O que aconteceu
Influenciador teria apanhado por "por ciúme bobo" dos traficantes. Segundo Eweline, Hytalo "foi obrigado" a gravar um vídeo negando a agressão, "porque além de agressores", os integrantes do CV "são opressores".
A questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV eram pessoas super receptivas, mas na real ele apanhou, e sem motivo algum. Só por causa de birrinha e ciúme dos caras. A verdade foi essa.
Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira"
Agressão teria acontecido em outubro do ano passado, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Na sequência, Hytalo disse em vídeo que pessoas que estavam com ele tinham sido alvo de provocações e que ele acabou sendo atingido por uma "voadora" quando deixava o baile funk. Dias depois, ele postou outro vídeo afirmando que foi "muito bem recepcionado" no local.
Fomos conhecer pontos turísticos no Rio de Janeiro, conhecemos um lugar maravilhoso, onde fui muito bem recepcionado, mas como em todo lugar maravilhoso, sempre tem alguma coisa que pode acontecer, só que eu tenho a vida exposta, então tudo aumenta.
Influenciador Hytalo Santos, em vídeo
Morte da 'Diaba Loira'
Eweline foi morta a tiros na última sexta-feira, aos 28 anos. Segundo a Polícia Militar do Rio, ela foi assassinada durante um confronto entre o CV e do TCP (Terceiro Comando Puro) no Morro do Fubá, zona norte do Rio. O corpo foi encontrada em Cascadura, quilômetros de distância da área do confronto.
Traficante havia deixado o CV para se filiar ao TCP. Ela se alinhou a facções após sofrer uma tentativa de feminicídio. Desde então, narrava a vida no crime para mais de 150 mil seguidores no Instagram e no TikTok.
"Diaba Loira" estava foragida desde 2023. Na ocasião, ela trocou tiros com a PM durante uma operação.
Prisão de Hytalo Santos
Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 45,6 milhões de visualizações.
Hytalo, de 28 anos, é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Sua conta no Instagram tinha mais de 17 milhões de seguidores. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.
Influenciador e o marido, Israel Natã Vicente, conhecido como MC Euro, foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na última sexta-feira. Hoje, ambos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
O UOL tenta contato com a defesa de Hytalo Santos e MC Euro. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.