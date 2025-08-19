Hytalo foi agredido por traficantes do CV em baile funk, disse Diaba Loira

Agressão teria acontecido em outubro do ano passado, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Na sequência, Hytalo disse em vídeo que pessoas que estavam com ele tinham sido alvo de provocações e que ele acabou sendo atingido por uma "voadora" quando deixava o baile funk. Dias depois, ele postou outro vídeo afirmando que foi "muito bem recepcionado" no local.

Fomos conhecer pontos turísticos no Rio de Janeiro, conhecemos um lugar maravilhoso, onde fui muito bem recepcionado, mas como em todo lugar maravilhoso, sempre tem alguma coisa que pode acontecer, só que eu tenho a vida exposta, então tudo aumenta.

Influenciador Hytalo Santos, em vídeo

Morte da 'Diaba Loira'

Eweline foi morta a tiros na última sexta-feira, aos 28 anos. Segundo a Polícia Militar do Rio, ela foi assassinada durante um confronto entre o CV e do TCP (Terceiro Comando Puro) no Morro do Fubá, zona norte do Rio. O corpo foi encontrada em Cascadura, quilômetros de distância da área do confronto.

Traficante havia deixado o CV para se filiar ao TCP. Ela se alinhou a facções após sofrer uma tentativa de feminicídio. Desde então, narrava a vida no crime para mais de 150 mil seguidores no Instagram e no TikTok.

"Diaba Loira" estava foragida desde 2023. Na ocasião, ela trocou tiros com a PM durante uma operação.