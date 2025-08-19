GCM e atores entram em confronto em desocupação de prédio na Luz

Agentes da Guarda Civil Metropolitana e integrantes da companhia de teatro Mungunzá entraram em confronto nesta terça-feira (19) durante a reintegração de um prédio ocupado pelo grupo na região da Luz, centro de São Paulo. A prefeitura afirma que o imóvel foi invadido e será demolido.
O que aconteceu
Imóvel abandonado servia como depósito e para aulas, diz grupo. Segundo os integrantes da Mungunzá, o prédio é usado para oficinas artísticas e para guardar cenários e figurinos. Ele fica nos fundos do terreno onde funciona o Teatro de Contêiner, sede da Mungunzá.
Companhia é ameaçada de despejo desde junho. No dia 6 de agosto, o subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles, notificou a companhia, fixando um último prazo para saída. Eles têm até esta quinta-feira para a desocupação do terreno na rua dos Gusmões.
Ação da GCM no prédio anexo começou por volta das 15h. Durante a reintegração, vídeos registraram o uso de spray de pimenta contra dois atores e dois integrantes sendo arrastados para fora do prédio. Uma mulher, não identificada, chegou a arremessar um objeto contra os guardas.
Grupo protocolou hoje um pedido para prorrogar o prazo. Eles pediram para estender o prazo por mais 120 dias, mas a solicitação foi negada poucas horas depois.
Prefeitura afirma que imóvel foi invadido. A gestão Ricardo Nunes declarou que o prédio alvo de reintegração não tinha autorização de uso e será demolido.
"O local está trancado e preservado", diz a prefeitura. A gestão municipal afirma que o prédio foi "invadido por um grupo de pessoas que utilizava um acesso clandestino feito a partir do terreno do teatro" e que, "diante da invasão e da negativa para desocupação deste imóvel, foi necessária uma intervenção por parte das forças de segurança".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.