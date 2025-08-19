GCM e atores entram em confronto em desocupação de prédio na Luz

Agentes da Guarda Civil Metropolitana e integrantes da companhia de teatro Mungunzá entraram em confronto nesta terça-feira (19) durante a reintegração de um prédio ocupado pelo grupo na região da Luz, centro de São Paulo. A prefeitura afirma que o imóvel foi invadido e será demolido.

O que aconteceu

Imóvel abandonado servia como depósito e para aulas, diz grupo. Segundo os integrantes da Mungunzá, o prédio é usado para oficinas artísticas e para guardar cenários e figurinos. Ele fica nos fundos do terreno onde funciona o Teatro de Contêiner, sede da Mungunzá.

Companhia é ameaçada de despejo desde junho. No dia 6 de agosto, o subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles, notificou a companhia, fixando um último prazo para saída. Eles têm até esta quinta-feira para a desocupação do terreno na rua dos Gusmões.