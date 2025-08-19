Assine UOL
GCM e atores entram em confronto em desocupação de prédio na Luz

Mateus Araújo
Do UOL, em São Paulo
Integrantes da companhia de teatro Mungunzá são retirados por guardas civis de área ocupada na região da Luz, no centro de São Paulo
Integrantes da companhia de teatro Mungunzá são retirados por guardas civis de área ocupada na região da Luz, no centro de São Paulo Imagem: 19.ago.25 - Reprodução/Redes sociais

Agentes da Guarda Civil Metropolitana e integrantes da companhia de teatro Mungunzá entraram em confronto nesta terça-feira (19) durante a reintegração de um prédio ocupado pelo grupo na região da Luz, centro de São Paulo. A prefeitura afirma que o imóvel foi invadido e será demolido.

O que aconteceu

Imóvel abandonado servia como depósito e para aulas, diz grupo. Segundo os integrantes da Mungunzá, o prédio é usado para oficinas artísticas e para guardar cenários e figurinos. Ele fica nos fundos do terreno onde funciona o Teatro de Contêiner, sede da Mungunzá.

Companhia é ameaçada de despejo desde junho. No dia 6 de agosto, o subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles, notificou a companhia, fixando um último prazo para saída. Eles têm até esta quinta-feira para a desocupação do terreno na rua dos Gusmões.

Ação da GCM no prédio anexo começou por volta das 15h. Durante a reintegração, vídeos registraram o uso de spray de pimenta contra dois atores e dois integrantes sendo arrastados para fora do prédio. Uma mulher, não identificada, chegou a arremessar um objeto contra os guardas.

Grupo protocolou hoje um pedido para prorrogar o prazo. Eles pediram para estender o prazo por mais 120 dias, mas a solicitação foi negada poucas horas depois.

Prefeitura afirma que imóvel foi invadido. A gestão Ricardo Nunes declarou que o prédio alvo de reintegração não tinha autorização de uso e será demolido.

"O local está trancado e preservado", diz a prefeitura. A gestão municipal afirma que o prédio foi "invadido por um grupo de pessoas que utilizava um acesso clandestino feito a partir do terreno do teatro" e que, "diante da invasão e da negativa para desocupação deste imóvel, foi necessária uma intervenção por parte das forças de segurança".

