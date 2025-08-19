Governo de SP é condenado a pagar R$ 2 mi por incentivar trabalho infantil

O MPT propôs um Termo de Ajuste de Conduta, mas a secretaria recusou. Segundo a justificativa, a responsabilidade pela fiscalização dos contratos de estágio seria "compartilhada com os demais atores envolvidos em todo o processo".

Diretoria de Ensino de Itu, responsável pela região, argumentou que alunos estavam em situação vulnerável e o salário deles às vezes era a única fonte de renda da família. À Justiça, o órgão disse ainda que há "um processo mais elaborado para contratação de menor aprendiz e que não são todos os alunos que conseguem aprovação". A pasta diz que foi responsável por incentivar que empresas de Porto Feliz contratassem os estudantes.

Para Justiça do Trabalho, ficou evidente a responsabilidade do Estado sobre a situação ilegal. "A atuação das escolas na intermediação ou fomento dessas contratações irregulares mostrou-se essencial para a ocorrência das violações", escreveu o juiz Valdir Rinaldi Silva, do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Sorocaba, na sentença.

Além de pagar a indenização, o governo estadual ainda deve cumprir outras medidas, como garantir que isso não aconteça mais, em até 120 dias. Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 5 mil por dia. Além disso, a decisão da Justiça do Trabalho também deve ser afixada em todas as escolas do estado, para que alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar conheçam a situação e possam denunciar possíveis irregularidades.

Ao UOL, o governo do estado disse que a Procuradoria-Geral do Estado estuda as medidas judiciais cabíveis.