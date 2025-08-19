Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo de empresário que matou gari

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, ostentava um currículo com especializações em algumas das principais universidades do Brasil e do mundo. No entanto, a maior parte dessas instituições negou possuir vínculo com o executivo.

O que aconteceu

Renê afirmava possuir um currículo repleto de formações acadêmicas em seu perfil no LinkedIn. Na página, usada para fins profissionais, ele dizia ter especializações em Harvard, na USP (Universidade de São Paulo), na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica), na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), na FGV (Fundação Getúlio Vargas), na Estácio de Sá e no Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). O perfil dele no LinkedIn foi excluído após a prisão.

Em Harvard, Renê alegava ter feito o Manage Mentor Course, focado no desenvolvimento de lideranças e habilidades de gestão. Procurada, a instituição norte-americana informou, por nota, que não tem "registro de nenhum indivíduo com esse nome e data de nascimento que tenha se formado em Harvard".