Idoso de 70 anos morre após ficar prensado entre grade e VLT em São Vicente

Um idoso de 70 anos morreu na noite de ontem depois de ficar preso entre uma grade de proteção e um trem do VLT em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Idoso andava de bicicleta. A vítima, que não teve a identidade divulgada, ficou prensada entre a grade de proteção, de estilo guarda-corpo, e um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O acidente aconteceu perto da Estação Nossa Senhora das Graças, entre a Rua Quintino Bocaiúva e a Avenida Marechal Deodoro, na Baixada Santista.

Durante atendimento, ele estava consciente. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que informou que o homem estava acordado durante o resgate. Ele foi levado ao Hospital do Vicentino, em São Vicente, com lesões na região das costelas.