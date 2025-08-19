Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com traficante no RJ

Uma jovem de 22 anos foi torturada e morta após se recusar a sair com um traficante na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Sther Barroso dos Santos foi torturada em um baile funk na madrugada do domingo (17). Testemunhas e familiares relataram que a jovem foi violentamente agredida por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) após se recusar a sair da festa acompanhada pelo criminoso Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Após espancarem Sther, os criminosos deixaram o corpo da vítima na frente da casa da família dela. Os parentes chegaram a socorrer a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas já chegou à unidade de saúde sem vida.