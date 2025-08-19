Justiça dá 24 horas para governo Lula religar radares em rodovias federais

Decisão assinada ontem diz que o Dnit deve manter o sistema de radares em pleno funcionamento em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por cada radar que não estiver operando. Esse valor seria aplicado sobre as concessionárias ou sobre o Dnit, caso o departamento não comunique as concessionárias sobre a decisão. O Dnit também precisa informar, em até 72 horas, quais foram as consequências do apagão nas rodovias e o valor exato que precisa para manter o sistema funcionando.

O governo também deve apresentar um planejamento orçamentário atualizado para pagar o monitoramento por radares em até cinco dias. Para a juíza Wanderley, a conduta do governo é de omissão em grandes proporções e pode até configurar improbidade administrativa se não for solucionada em breve.

Arrecadação com os radares é quase o dobro do custo de manutenção dos aparelhos. Na decisão, a juíza cita informações do Dnit, de que o sistema arrecada mais de R$ 1 bilhão por ano, dos quais R$ 600 milhões vão para os cofres federais.

O UOL entrou em contato com o Ministério dos Transportes e o Dnit. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Juíza apontou contradição do governo

Decisão foi dada em processo protocolado por senador petista durante governo Bolsonaro. Fabiano Contarato (PT-ES) ingressou com uma ação civil pública em 2019 após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que desligaria os radares.