Leilão que vai permitir vertificalizar Faria Lima arrecada R$ 1,6 bilhão

A prefeitura de São Paulo leiloou ao valor total de R$ 1,668 bilhão hoje mais de 94 mil títulos imobiliários de terrenos na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista, e que agora deve passar por uma reconfiguração. "Boom" imobiliário deve transformar terrenos hoje usados como estacionamentos e quadras esportivas em prédios empresariais de alto padrão.

O que aconteceu

Leilão arrecadou R$ 1.668.768.000,00 com venda de Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção). A sigla se refere a títulos imobiliários leiloados pela prefeitura para a edificação potencializada de lotes, ou seja, para que os prédios possam ser mais altos do que é permitido. Os documentos são válidos em bairros em que a expansão imobiliária é regrada por uma Operação Urbana Consorciada e não pela Lei de Zoneamento. O lance inicial definido pela administração municipal para cada título foi de R$ 17,6 mil. A corretora Ágora foi a que mais adquiriu Cepacs.

Valor ficou bem abaixo da expectativa da prefeitura, que era de alcançar valor próximo de R$ 3 bilhões. Ainda assim, valor é de arrecadação recorde desde o início da operação urbana Faria Lima. Ao menos 35% dos recursos arrecadados com os leilões precisam ser aplicados em melhorias para Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, com cerca de 100 mil moradores.