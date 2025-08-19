Assine UOL
Leilão que vai permitir vertificalizar Faria Lima arrecada R$ 1,6 bilhão

Manuela Rached Pereira e Adriana Ferraz
Do UOL, em São Paulo*
Atualizada em
Leilão municipal de títulos imobiliários deve transformar região da Faria Lima, uma das mais valorizadas de São Paulo
Leilão municipal de títulos imobiliários deve transformar região da Faria Lima, uma das mais valorizadas de São Paulo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

A prefeitura de São Paulo leiloou ao valor total de R$ 1,668 bilhão hoje mais de 94 mil títulos imobiliários de terrenos na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista, e que agora deve passar por uma reconfiguração. "Boom" imobiliário deve transformar terrenos hoje usados como estacionamentos e quadras esportivas em prédios empresariais de alto padrão.

O que aconteceu

Leilão arrecadou R$ 1.668.768.000,00 com venda de Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção). A sigla se refere a títulos imobiliários leiloados pela prefeitura para a edificação potencializada de lotes, ou seja, para que os prédios possam ser mais altos do que é permitido. Os documentos são válidos em bairros em que a expansão imobiliária é regrada por uma Operação Urbana Consorciada e não pela Lei de Zoneamento. O lance inicial definido pela administração municipal para cada título foi de R$ 17,6 mil. A corretora Ágora foi a que mais adquiriu Cepacs.

Valor ficou bem abaixo da expectativa da prefeitura, que era de alcançar valor próximo de R$ 3 bilhões. Ainda assim, valor é de arrecadação recorde desde o início da operação urbana Faria Lima. Ao menos 35% dos recursos arrecadados com os leilões precisam ser aplicados em melhorias para Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, com cerca de 100 mil moradores.

A gente fica muito feliz com esse resultado. O valor arrecadado está sendo destinado para um lugar precioso que é a região do Paraisópolis Pedro Martin Fernandes, diretor-presidente da SP Urbanismo

Momento de alegria, vamos poder dedicar mais de 1,6 bi a uma comunidade em vulnerabilidade Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Proposta da Câmara Municipal sancionada pela prefeitura em 2024 criou bônus para proprietários de Cepacs na região. A regra permitia o aumento de 30% da área construída de prédios próximos a corredores de ônibus e estações de metrô, e chegou a ser suspensa no último dia 16 por uma liminar do TJ-SP. Ontem, porém, a Justiça paulista revogou a decisão provisória e liberou a bonificação às construtoras, após pedido apresentado pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pela presidência da Câmara Municipal.

Leilão de hoje foi o primeiro em quatro anos. Mudança legislativa permitiu a disponibilização de novos (e últimos) Cepacs de toda a operação urbana. Agora, é previsto apenas mais um leilão, com menor volume de certificados, a ser realizado em seis meses ou um ano. Depois disso, a prefeitura terá de definir qual tipo de legislação será aplicada à região, já que não haverá Cepacs para todo mundo.

Aprovada em 1995, a Operação Urbana Faria Lima é a primeira e mais importante de São Paulo. Ao longo das últimas três décadas, a iniciativa municipal já permitiu alterações significativas na região por meio da venda de Cepacs, que incluiu a construção dos túneis Jornalista Fernando Vieira de Mello e Max Feffer, a reforma do Largo da Batata e a requalificação da Avenida Santo Amaro.

Centro financeiro e tecnológico do país, Faria Lima abriga sede de grandes bancos, startups, fundos de investimentos e gigantes digitais. Entre elas, os escritórios do Google, Facebook e Uber, que a partir do leilão de hoje devem passar a dividir o espaço com outros negócios.

Símbolo "faria limer", beach tennis está com dias contados

Quadras de beach tennis e vôlei em terrenos localizados na região da Faria Lima devem dar lugar a prédios de escritórios de altíssimo padrão. Agora com os dias contados, esses centros esportivos montados no corredor que liga Pinheiros à Vila Olímpia explodiram nos últimos anos com o aumento da demanda por atividades ao ar livre durante a pandemia de covid-19.

Quadras de areia buscavam "guardar" o patrimônio de grandes empresas até a decisão pelo início das obras. Conforme apurado pelo UOL, em vez de criar novos estacionamentos — que não cumprem função social e podem até render aumento de IPTU, a depender da região —, construtoras, bancos, fundos de investimento e demais proprietários de terra passaram a investir em centros esportivos. Os espaços davam uso aos terrenos e, de quebra, maquiavam ações de especulação imobiliária, que é a prática de segurar a edificação da área à espera de valorização.

UOL mapeou 56 quadras de beach tennis e de tênis de quadra e saibro em vias de alto valor imobiliário na região. Entre elas, as avenidas Presidente Juscelino Kubitschek, Santo Amaro, Rebouças e Doutor Cardoso de Melo. Ao menos 18 estão no perímetro da Operação Urbana Faria Lima, que exige a posse de Cepacs.

Quadras situadas no entorno da Faria Lima também poderão ter prazo de validade abreviado. Isso porque, segundo urbanistas ouvidos pelo UOL, os leilões vão mexer com todo o mercado na região.

Para onde vai arrecadação?

Da Faria Lima à periferia. Segundo legislação aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo em julho de 2024, ao menos 35% dos recursos arrecadados com os leilões precisam ser aplicados em melhorias para Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, com cerca de 100 mil moradores. A comunidade não estava no perímetro original da operação, mas foi incluída posteriormente.

Expectativa é que a receita bilionária se transforme em moradias populares e obras de requalificação urbana. Estão previstos, por exemplo, a construção de calçadões e abertura de vias. Uma proposta em estudo pela Prefeitura é de implantação de uma linha de VLT na Faria Lima, por exemplo, porém a discussão ainda é preliminar, segundo apuração do Estadão.

O instrumento da operação urbana não pode servir apenas para arrecadar, mas para transformar o perímetro destacado, seja com obras de habitação ou de mobilidade. Fernando Bruno, advogado e ex-diretor do departamento municipal de controle da função social da propriedade, em entrevista ao UOL

*Com Estadão

