'Mercado paralelo' de bags abre brecha para crimes de falsos entregadores

Basta uma busca rápida nos sites de venda para encontrar bags, como são conhecidas as mochilas utilizadas por entregadores de delivery, com estampas falsas do iFood e do 99Food, dois dos maiores serviços de entrega do Brasil.

O que aconteceu

Essas bags irregulares incentivam crimes de falsos entregadores, diz estudioso. "A utilização de bags com logos de marcas por parte de criminosos facilita o cometimento do crime. Desencorajar essa venda não autorizada dificultaria o disfarce", afirma Alan Fernandes, mestre em ciências policiais de segurança e consultor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

UOL encontrou anúncios online com valores entre R$ 35 e R$ 134. Os itens, que variam entre a capa ou a capa com o isopor, estão disponíveis no Mercado Livre e na Shopee.