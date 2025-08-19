Namorado confessa que matou aluna trans da Unesp com a ajuda do amante PM

Após Carmen ficar inconsciente, Yuri alega que ligou para Roberto Carlos. O militar teria ido até sua residência e o ajudou a matar a jovem.

Roberto Carlos usou um objeto similar a uma barra de ferro para bater na cabeça de Carmen, ainda segundo Marcos Yuri. Na sequência, o militar teria pegado uma faca e cortado o pescoço da vítima.

No depoimento, Yuri também alegou que foi seu amante o responsável por ocultar o corpo de Carmen. De acordo com o delegado, Yuri explicou que Roberto Carlos enrolou o corpo da jovem em uma lona e levou até a beira do rio Paraná, que fica nas imediações de Ilha Solteira. Ele afirma que não ajudou a ocultar o corpo da namorada. Até o momento, os restos mortais da jovem não foram encontrados.

Polícia fará nova perícia na casa de Marcos Yuri para ajudar a encontrar evidências do crime. Ainda de acordo com o delegado, as buscas pelos restos mortais de Carmen seguem.

Até ontem, Marcos Yuri alegava ser inocente. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Roberto Carlos também nega participação no crime. Entretanto, no começo deste mês o militar disse à polícia que foi Marcos Yuri o responsável por matar a jovem. Na ocasião, a defesa do policial também disse ter testemunhas que comprovariam a inocência dele. O delegado não informou se isso foi comprovado. A reportagem entrou em contato com o advogado do PM. Ele informou que ainda não foi notificado da confissão de Yuri.