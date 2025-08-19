Governo dá 48 h para YouTube, Instagram e outras removerem ofertas de vapes

Legislação brasileira proibe a venda de vapes, pods e outras espécies de cigarros eletrônicos. Não é a primeira vez que a Senacon manda as plataformas tirarem as propagandas de cigarros eletrônicos. Em abril deste ano, já havia ordem para retirada no prazo de dois dias de qualquer conteúdo do tipo.

Cigarros eletrônicos funcionam com o aquecimento de um líquido com nicotina e outros produtos químicos. O dispositivo transforma todas as substâncias em vapor para ser inalado, sem que haja combustão de tabaco.

No Brasil, vapes e pods são proibidos pois podem causar riscos à saúde ainda pouco estudados, além de incentivar o uso da nicotina. Os aparelhos são especialmente comuns entre jovens por apresentarem opções saborizadas e não têm regulação vigente.

O FNCP (Fórum Nacional Contra Pirataria e a Ilegalidade) acredita que as redes sociais estão sendo usadas pelo crime organizado para ofertar os produtos. Em nota, Edson Vismona, presidente da entidade, disse que "o livre comércio de cigarros eletrônicos nas plataformas digitais escancara a capacidade de adaptação do crime organizado para ocupar espaços deixados pela legalidade".

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 855/2024, mantém proibidas a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de todos os DEFs no País. O regime sanitário estipula restrições legais à propaganda de produtos para fumar estabelecidas na Lei nº 9.294/1996, refletindo o compromisso do Poder Público com a saúde e a segurança do consumidor.

Senacon

O UOL tenta contato com as empresas citadas pela Senacon. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.