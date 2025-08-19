STJ nega pedido de liberdade para Hytalo Santos e marido

O ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou hoje pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, para que os dois respondam em liberdade.

O que aconteceu

Não há motivo para rever a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, argumentou ministro. Para o magistrado, a Justiça paraibana fundamentou a existência de crimes graves na investigação contra os dois.

Schietti também escreveu que não há ilegalidade "manifesta e intolerável" na ordem de prisão. "Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura", explicou o ministro.