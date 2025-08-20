Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

O calendário de feriados nacionais em 2026 vai contar com 10 datas. Diferente deste ano, haverá mais margem para emendas para quem desejar aproveitar o momento de descanso com viagens.

O que aconteceu

A maioria dos feriados nacionais cairá em dias de semana. A exceção será o dia 15 de novembro, que celebra a Proclamação da República, e será em um domingo.

Serão quatro feriados nacionais na sexta-feira em 2026. E mais três feriados vão cair na segunda-feira —o que pode render folgas estendidas para os trabalhadores.