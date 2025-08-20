Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente com Porsche em SP

Uma pessoa que estava no carro de passeio precisou ser socorrida a um pronto-socorro de Moema. A vítima foi encaminhada ao PS Alvorada e a Polícia Militar informou que o ferido era um homem, mas não disse qual era o estado de saúde dele.

Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal no momento do acidente. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento, segundo a Polícia Civil.

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para casa depois da colisão. A imagem na qual ele confirma que sofreu um acidente e mostra a mão machucada foi apagada minutos depois da rede social.

Porsche colidiu com HB20 e bateu em poste semafórico na avenida Brigadeiro Faria Lima Imagem: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

Bia Miranda ainda não se pronunciou sobre o acontecido, mas vídeos feitos após a colisão mostram ela de pé do lado de fora do carro após o acidente. Última publicação feita por ela foi dentro do carro, com o veículo ainda estacionado, antes das 6h.