'Quero ser juíza': como é a república para quem fez 18 e não foi adotado

Hoje, divide a casa em São Paulo com outras cinco jovens, trabalha como diarista e se prepara para o Enem alimentando um sonho: tornar-se juíza.

Quando a gente está na casa de alguém que a gente conhece, ficamos muito acomodados. Aqui na República dá essa mexida. Você precisa cuidar da sua saúde, ir ao médico, estudar, precisa pensar no futuro -- porque aqui a gente tem um tempo contado, é determinado. (...) Aqui, constroem totalmente a autonomia. Sou eu quem faço minha comida, limpo meu quarto. Eu já tenho essa autonomia e é algo que eles exigem antes de entrarmos aqui. Então, para mim, esse processo de chegar à República Jovem foi tranquilo.

Tamires dos Santos, 19

A República Jovem é direcionada a quem saiu do sistema de acolhimento institucional e não passou por processos de adoção. O programa oferece moradia subsidiada e orienta esses jovens adultos, entre 18 e 21 anos, a se preparar para uma vida autônoma.

Estar ali é uma provocação, como se alguém dissesse: 'agora é assim'. Criamos a autonomia a partir do hábito mesmo, não é nem cobrado dos técnicos que trabalham lá. É um sentimento de 'Cara, sou eu e eu'. É para começar a criar hábitos para a vida adulta.

Tamires dos Santos, 19

Antes de chegar à República, Tamires havia passado pelo Saica, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em 2023 durante um ano. Depois morou em um terreiro de candomblé.

Por decisão própria, se mudou, mas ainda frequenta o mesmo centro religioso que a acolheu.