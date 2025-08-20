Quem são os seis desaparecidos no Paraná após cobrança de dívida

A Polícia Civil busca há 15 dias os três amigos que desapareceram em Icaraíma, no interior do Paraná, no último dia 5, após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil no município. Além deles, o homem apontado como o responsável por contratar o serviço e dois suspeitos também seguem desaparecidos.

Robishley Oliveira

Esposa de Robishley Hirnani de Oliveira procurou a polícia para prestar queixa. Segundo ela, a dívida era referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ele e os dois amigos saíram de carro de São José do Rio Preto (SP) no dia anterior ao desaparecimento.

Rafael Marascalchi

Rafael Juliano Marascalchi publicava fotos com a família em viagens e na igreja. Um dos últimos posts é uma homenagem à esposa dele. "Parabéns, meu amor. Feliz Dia das Mães. Te amo", escreveu.