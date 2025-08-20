Assine UOL
Quem são os seis desaparecidos no Paraná após cobrança de dívida

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução

A Polícia Civil busca há 15 dias os três amigos que desapareceram em Icaraíma, no interior do Paraná, no último dia 5, após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil no município. Além deles, o homem apontado como o responsável por contratar o serviço e dois suspeitos também seguem desaparecidos.

Robishley Oliveira

Esposa de Robishley Hirnani de Oliveira procurou a polícia para prestar queixa. Segundo ela, a dívida era referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ele e os dois amigos saíram de carro de São José do Rio Preto (SP) no dia anterior ao desaparecimento.

Rafael Marascalchi

Rafael Juliano Marascalchi publicava fotos com a família em viagens e na igreja. Um dos últimos posts é uma homenagem à esposa dele. "Parabéns, meu amor. Feliz Dia das Mães. Te amo", escreveu.

Foi ele quem tirou a foto ao lado dos amigos a caminho de Icaraíma.

Diego Henrique Afonso

É o terceiro integrante do grupo que se organizava para cobrar dívidas. Não há detalhes sobre sua vida pessoal.

Alencar Souza

Alencar Gonçalves de Souza contratou o serviço dos três amigos, segundo a polícia. Ele é produtor rural e um homem pacato, descreve a família. "O pecado do Alencar foi confiar demais", disse um familiar, sob anonimato, ao site paranaense OBemdito. Alencar é casado e caçula de três irmãos.

Antônio Buscariollo

Foragido e suspeito de envolvimento no desaparecimento dos amigos. O idoso de 66 anos foi eleito suplente de vereador de Icaraíma em 2020 pelo PSD. Em 2024, Antônio se candidatou novamente, mas perdeu a eleição.

Ele declarou à Justiça Eleitoral R$ 108 mil em bens. São dois lotes rurais, de R$ 48 mil e de R$ 50 mil, e um carro no valor de R$ 10 mil.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo.

Paulo Buscariollo

Filho de Antônio, Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, está foragido e também é considerado suspeito nos desaparecimentos. Ele e o pai chegaram a prestar depoimento à polícia, mas negaram envolvimento e fugiram após serem liberados.

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná
Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Cobrança de dívidas

Familiares dos três amigos desaparecidos contaram à polícia que eles faziam cobranças de dívidas há cerca de 13 anos. Trio usava de meios agressivos e persuasórios durante a cobrança da dívida, segundo a polícia.

Apesar disso, a família afirma que eles não utilizavam armas de fogo. "Eles buscam aquelas dívidas que não têm mais expectativa de recebimento e fazem, nas palavras da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento", explicou o delegado Gabriel Menezes.

Serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber o valor. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que, de fato, é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo", acrescentou Menezes.

Os quatro podem ter sido vítimas de uma emboscada dos devedores. A dívida a ser paga seria parcelada em dez vezes de R$ 25 mil.

