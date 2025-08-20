SP: Câmara aprova PL que prevê derrubar árvores para expandir Butantan

Projeto inicial previa derrubada de 6.629 árvores. Após a repercussão negativa e a pressão dos grupos contrários ao PL, porém, o Instituto Butantan apresentou um novo projeto de expansão e se comprometeu a reduzir o número de árvores desmatadas.

Após reformulação, proposta prevê que expansão do instituto será vertical. O Butantan explicou que um complexo fabril será construído em áreas já ocupadas por edificações, o que reduz a necessidade de desmatamento das mais de 6 mil árvores.

Instituto diz que impactos ocorrerão no decorrer de 20 anos, sempre com compensações antecipadas. No último mês, o Butantan ressaltou que qualquer manejo arbóreo ocorre apenas após emissão de autorizações legais dos órgãos competentes. A instituição também se comprometeu a plantar mais de 9.000 árvores nativas em sua área e entorno para restaurar a Mata Atlântica, e compensar os impactos da verticalização.

A ideia é que o impacto paisagístico seja o menor possível, adotando uma série de premissas que vão além do que é solicitado na legislação para a recomposição da vegetação nativa. Renan Rodrigues da Costa, biólogo e representante do Instituto Butantan, em audiência pública no último dia 12

Sobre o projeto

Proposta aprovada prevê construção de seis unidades fabris, de até 48 metros, no novo complexo. No início de agosto, durante uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, foi apresentado o projeto de lei substitutivo que altera o PIU (Plano de Intervenção Urbana) Arco Pinheiros para viabilizar a ampliação do complexo fabril do instituto. O projeto, aprovado em 1º turno no fim de junho, muda o zoneamento de parte da área que abrange o Butantan, e aumenta o limite de altura de novas construções de 28 metros para 48 metros.