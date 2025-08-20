Gato Preto e Bia Miranda: veja últimas notícias sobre o casal após acidente

Bia Miranda confirmou a prisão de Gato Preto nas redes sociais. Ela disse que acordou e descobriu que o namorado havia sido preso: "Não sei em qual delegacia ele está, vou saber agora".

Bia Miranda e Gato Preto Imagem: Reprodução/reserva.biamiranda/Instagram

Influenciadora afirmou que "não sabe quem está errado e quem está certo" em publicação horas após o acidente. "Na hora eu nem vi quem tava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", disse em uma publicação nas redes sociais.

Bia disse também que vai tentar contato com o outro envolvido no acidente. "Na hora, o que me foi passado foi que o senhorzinho passou no sinal vermelho e o Samuel [Gato Preto] foi de frente. Agora o senhorzinho falou que o Samuel que passou no sinal vermelho. Só sei que, graças a Deus, ninguém se machucou", disse.

Quero saber se tem câmera de segurança, deve ter. Quero pedir desculpas para o senhorzinho, para o filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada, estava mexendo no celular na hora. Só vi a batida mesmo. Bia Miranda

Ela quer pagar pelos prejuízos. "O carro do senhorzinho, isso é lixo. A gente arca com a responsabilidade, lógico que ele não vai ficar sem, estando errado ou certo. Só quero pagar para ninguém sair prejudicado. Na saúde ninguém saiu, agora vamos ver em bens materiais."