Gato Preto é liberado da delegacia após bater Porsche em outro carro em SP

Porsche 911 conversível ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu por volta das 6h30 e os carros continuavam no local às 12h30.

Uma pessoa que estava no carro de passeio precisou ser socorrida a um pronto-socorro de Moema. A vítima foi encaminhada ao PS Alvorada e a Polícia Militar informou que o ferido era um homem, mas não disse qual era o estado de saúde dele.

Em publicação que apagou minutos depois das redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para casa depois da colisão.

Bia Miranda afirmou que "não sabe quem está errado e quem está certo" em publicação horas após o acidente. "Na hora eu nem vi quem tava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu", disse. A mulher também publicou um vídeo do momento exato após o acidente, mostrando o carro destruído e falando que estava deixando o local em um veículo por aplicativo.

Após a prisão de Gato Preto, Bia também comentou a prisão dele, afirmando que não sabia quem tinha causado o acidente e que "a situação está pesada". Ela usou as redes sociais para falar sobre o assunto e dizer que, certos ou errados, eles pagariam os danos ao outro carro envolvido no acidente.

Influenciadores publicaram vídeo bebendo e fumando dentro do veículo horas antes do acidente. Bia aparece fumando dentro do carro parado enquanto Gato Preto está no volante. Outras imagens, publicadas pelo influenciador Gato Preto, mostram garrafas de bebida em uma festa durante a madrugada.