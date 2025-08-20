Influenciador Gato Preto é preso após acidente com Porsche em SP

Passageiro que estava no outro carro envolvido no acidente teve uma fratura na mandíbula. A informação foi dada por um familiar da vítima na cena do acidente. Os dois veículos continuavam na avenida Faria Lima, que estava parcialmente bloqueada, às 13h.

Influenciadora Bia Miranda, que estava com Samuel no veículo, também comentou a prisão dele, afirmando que não sabia quem tinha causado o acidente e que "a situação está pesada". Ela usou as redes sociais para falar sobre o assunto e dizer que, certos ou errados, eles pagariam os danos ao outro carro envolvido no acidente.

A mulher também publicou um vídeo do momento exato após o acidente, mostrando o carro destruído e falando que estava deixando o local em um veículo por aplicativo. "Sofri um acidente, mas graças a Deus está tudo bem, né gente?", afirma.

Não há até o momento informações sobre se "Gato Preto" dirigia o veículo no momento do acidente. Porém, imagens publicadas nas redes sociais horas antes da batida mostram Samuel e Bia Miranda bebendo e fumando em uma festa.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Samuel até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso