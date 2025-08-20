MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido

UOL tenta contato com a defesa de Hytalo Santos e Israel. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Hytalo disse à justiça não saber porque tinha sido preso

Em vídeo obtido pelo UOL, o casal falou pela primeira vez à Justiça, em audiência de custódia. As imagens mostram ambos acompanhados do advogado Ricardo Mamoru Ueno no sábado (16), um dia após os dois serem presos em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Hytalo disse que não sofreu violência no momento da prisão. Durante a audiência de custódia, ele narrou apenas estar confuso com o motivo das prisões. Ao ser questionado sobre como foi a prisão, Hytalo respondeu:

É mais pela questão do que o povo está falando na mídia, né? A gente está aqui sem nem entender o porquê de estar aqui.

Hytalo Santos, em audiência de custódia

Advogado do casal pediu a revogação da prisão preventiva, classificando a medida como "extrema" e sem justificativa. "Não sendo possível, gostaríamos de solicitar que eles ficassem presos em São Paulo, tendo em vista que tanto o senhor Israel quanto o senhor Hytalo possuem família aqui", afirmou.