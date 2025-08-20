Câmera flagra Porsche com Gato Preto e Bia Miranda passando sinal vermelho

Passageiro que estava no Hyundai Creta precisou ser socorrido a um pronto-socorro em Moema. Um familiar da vítima informou que ela teve uma fratura na mandíbula.

Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal no momento do acidente.

Influenciador foi preso por omissão de socorro

"Gato Preto" foi preso horas depois do acidente. Ele foi encontrado em casa, na zona norte da capital, por volta das 10h, segundo a Polícia Militar. No fim da manhã, ele foi levado algemado ao 14º DP, em Pinheiros.

PM não confirmou motivo da prisão. De acordo com o SBT, o influenciador teria sido preso por ter fugido do local do acidente e não ter prestado socorro ao passageiro do outro veículo envolvido na colisão.

O UOL não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestações.