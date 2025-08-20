Justiça nega pedido de insanidade mental de réu por matar e concretar jovem

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou pedido para realização de exame de sanidade mental feito pela defesa de Thiago Schafer Sampaio, um dos réus pelo assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues, jovem que foi assassinada e teve o corpo concretado em março deste ano.

O que aconteceu

Defesa de Thiago pediu à Justiça a realização do exame porque o réu fazia tratamento psiquiátrico antes do crime. No pedido, o advogado Bruno Torres justificou que Thiago fazia uso de remédios controlados, além de ter "possível quadro de depressão, ansiedade aguda e esquizofrenia", o que demandaria análise de profissionais de saúde.

Ministério Público de Minas Gerais foi contra o pedido. A promotoria refutou a tese de insanidade mental do réu, sob a justificativa de que "não há dúvidas sobre a higidez mental [bom estado de saúde psiquiátrico] do réu à época dos fatos".