'Não pensávamos nos riscos': trilha ilegal ainda atrai aventureiros em SP

Comunidade online mantém prática ativa. Além das agências, há grupos no Facebook em que participantes buscam guias, marcam datas e compartilham registros da travessia. Em um dos vídeos, um organizador admite que a trilha é proibida, mas oferece remarcação caso o grupo seja impedido de entrar.

Comentários em grupo de Facebook mostram desprezo por riscos e fiscalização. Em uma comunidade dedicada à Travessia do Funicular, internautas tratam a proibição com ironia. "Lembrando que é uma trilha proibida e se for pego pode gerar multa ou até prisão, por isso eu sempre vou", escreveu um membro, em tom de deboche, num post publicado no dia 5. Outro usuário afirmou que o pior da trilha é "fugir dos guardas, passar as pontes, esquivar-se das cobras e sair ileso". Para outro internauta, que se diz frequentador assíduo do local, a Funicular é "a rainha das trilhas", e a fiscalização seria "só folclore": "Valeu cada vez que fui", completou.

Estevão Aguiar, 25, fez a trilha em 2019 e afirma que não repetiria a experiência Imagem: Reprodução/Instagram

A 60 metros de altura

Travessia tem túneis abandonados e pontes a 60 metros de altura. O percurso da Funicular se estende por cerca de 15 km de mata fechada, atravessa túneis abandonados e pontes suspensas com até 60 metros de altura. As estruturas estão deterioradas e sem proteção lateral, obrigando os visitantes a se equilibrar sobre trilhos de ferro, já que os dormentes de madeira estão podres.

Estevão Aguiar, 25, percorreu a trilha em 2019 com um grupo de amigos. Eles usaram o aplicativo Wikiloc para se orientar e caminharam por cerca de cinco horas até Paranapiacaba. "A gente atravessou pela parte de ferro, se equilibrando. A madeira estava podre", disse.