Policial de folga é roubado, atira 10 vezes e mata assaltante em SP

Um homem de 26 anos foi morto a tiros após assaltar um policial militar de folga no bairro de Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Policial foi abordado por motociclista na noite do domingo, quando esperava um carro por aplicativo. A ação criminosa durou menos de 30 segundos e aconteceu na rua Erico Verissimo, pouco antes das 19h.

Câmera de segurança flagrou a ação e vídeo mostra que, a princípio, PM entrega celular e mochila ao motociclista. O policial chega a virar de costas após entregar os pertences.