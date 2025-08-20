Assassinato de gari: polícia apura se houve omissão de esposa delegada

Corregedoria da Polícia Civil instaurou procedimento administrativo esclarecer como as armas registradas no nome de Ana Paula estavam armazenadas. Será apurado se os armamentos estavam em local de fácil acesso ao marido ou mesmo a terceiros com acesso ao apartamento do casal.

Órgão também investiga se houve omissão de cautela e prevaricação por parte da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais.

Polícia afirma não haver indícios até o momento de que Ana Paula teve participação na morte do gari. De acordo com a Corregedoria, a delegada só pode vir a ser indiciada se ficar "demonstrado qualquer tipo de responsabilidade" dela no caso, como, por exemplo, autorizar que o marido a usar o equipamento, apesar de ele não ter permissão para porte de arma de fogo.

Diante das circunstâncias, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido.

Corregedoria da PCMG em nota

Ana Paula segue no exercício do cargo como delegada. Ela deletou perfil que mantinha no Instagram e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. O UOL não conseguiu localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

MP pede bloqueio de bens

Ministério Público de Minas Gerais pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e Ana Paula. A promotoria quer usar o valor para indenizar a família de Laudemir de Souza Fernandes, que foi morto pelo empresário enquanto trabalhava.