Presos dois suspeitos de matar empresário com 18 tiros em saída de academia

A operação foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Alagoas. O mandante também tem um mandado de prisão em aberto no estado por tráfico de drogas e organização criminosa.

Um terceiro homem, que estava com um dos suspeitos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nas cidades de Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras (SC) e Taboão da Serra (SP). As investigações ainda buscam identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Relembre o caso

Leonardo Siemann deixava a academia quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em uma motocicleta. A vítima ia em direção ao seu carro que estava estacionado, quando foi atingido por diversos disparos à queima-roupa.

Empresário morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou que Leonardo já estava sem vida.

Câmeras de segurança mostraram que o suspeito esperou do lado de fora enquanto a vítima se exercitava. Na sequência, após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e foi escoltado por um comparsa em um carro.