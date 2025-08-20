Assine UOL
Vídeo flagra professora agredindo aluno com pilha de livros em escola no RS

Manuela Rached Pereira
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Uma professora de um colégio particular em Caxias do Sul (RS) está sendo investigada por maus-tratos após agredir um aluno de quatro anos na cabeça com uma pilha de livros.

O que aconteceu

Vídeo registrou momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora, que não teve a identidade revelada, aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu na última segunda-feira (18), na escola Xodó da Vovó, e passou a ser investigado hoje pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.

Dois boletins de ocorrência foram registrados contra a educadora. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, da DPCA, os BOs foram abertos no mesmo dia da agressão pela família do aluno agredido e pela própria escola. Depois, um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a conduta da professora.

Criança machucou a boca e passou por exame pericial de lesão corporal. Agora, os investigadores aguardam o resultado final do laudo. De acordo com Andrich, o aluno também recebeu atendimento médico no CRAI (Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil) e foi levado pela família a um dentista particular para avaliação odontológica devido a um "afrouxamento" dos dentes e a lesões sofridas com a agressão.

Testemunhas começaram a ser ouvidas hoje. De acordo com Andrich, familiares da vítima e pessoas ligadas à escola prestaram depoimento na delegacia. Já a professora deve ser ouvida nos próximos dias.

Desde o início das investigações, outras duas famílias registraram ocorrências contra a mesma professora por maus-tratos. Segundo a delegada, que não entrou em detalhes sobre as denúncias, os relatos também serão apurados no decorrer das investigações.

A escola foi procurada pelo UOL para esclarecimentos, mas ainda não retornou. O texto será atualizado com eventuais manifestações do colégio.

A reportagem não conseguiu contato com os familiares da vítima e com a professora acusada. O espaço segue aberto para futuras manifestações das partes.

