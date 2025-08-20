Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de espancar e matar uma jovem que se recusou a sair com ele durante um baile funk no morro da Coreia, na zona oeste da capital.

Quem é Coronel

Bruno é apontado pela polícia como o líder do tráfico na comunidade do Muquiço. O traficante é associado à organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), e é um dos chefes da facção em áreas da zona norte da capital, segundo as autoridades do estado.

Ele tem bastante influência dentro do TCP e é descrito como uma pessoa de perfil violento, que impõe medo aos moradores da região onde comanda. Bruno estava escondido no Complexo da Maré, mas voltou a circular livremente pelas áreas dominadas pelo TCP, como Vila Aliança e Coreia, na zona oeste.