Taxistas de SP devem atualizar tabela de preços até 20 de outubro

O prazo para 37,5 mil taxistas atualizarem seus taxímetros na cidade de São Paulo começou ontem e vai até 20 de outubro, após a liberação de novas tarifas pela prefeitura.

O que aconteceu

Bandeirada subiu de R$ 6 para R$ 6,55 para táxis das categorias Comum, Comum Rádio e Especial. A tarifa quilométrica (valor por quilômetro rodado) cresceu de R$ 4,25 para R$ 4,80, e a tarifa horária (quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 km por hora), de R$ 51 para R$ 55,50.

Na categoria de Táxi Luxo, a bandeirada passou de R$ 9 para R$ 9,83. A tarifa quilométrica foi de R$ 6,38 para R$ 7,20; e a tarifa horária, de R$ 76,50 para R$ 83,25.