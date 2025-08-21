Auditor suspeito de liderar fraude bilionária é exonerado do cargo em SP

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo envolvendo varejistas como a Ultrafarma e a Fast Shop, foi exonerado do cargo hoje.

O que aconteceu

Exoneração de Artur foi publicada no Diário Oficial do Estado e foi feita a pedido do servidor, segundo a publicação. Ele cumpria o cargo de auditor fiscal da receita estadual e recebia R$ 33 mil mensais, segundo o portal da transparência.

Os processos administrativos sobre os crimes que ele teria cometido no cargo continuam, informou a Secretaria da Fazenda. Além dele, outro servidor e um auditor fiscal aposentado foram apontados pelo Ministério Público como participantes dos crimes.