Assine UOL
Cotidiano

Auditor suspeito de liderar fraude bilionária é exonerado do cargo em SP

Do UOL, em São Paulo
Dinheiro foi apreendido na casa de um dos investigados na Operação Icaro
Dinheiro foi apreendido na casa de um dos investigados na Operação Icaro Imagem: MPSP

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo envolvendo varejistas como a Ultrafarma e a Fast Shop, foi exonerado do cargo hoje.

O que aconteceu

Exoneração de Artur foi publicada no Diário Oficial do Estado e foi feita a pedido do servidor, segundo a publicação. Ele cumpria o cargo de auditor fiscal da receita estadual e recebia R$ 33 mil mensais, segundo o portal da transparência.

Os processos administrativos sobre os crimes que ele teria cometido no cargo continuam, informou a Secretaria da Fazenda. Além dele, outro servidor e um auditor fiscal aposentado foram apontados pelo Ministério Público como participantes dos crimes.

Investigação que está em curso contra o servidor também poderia levar à demissão dele. Segundo a Sefaz, os processos administrativos foram abertos "imediatamente após a divulgação das denúncias", em 12 de agosto.

Artur foi apontado pelo Ministério Público de São Paulo como responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção. Também foram presos na Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo, o empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes, um segundo auditor fiscal e um casal que faria a lavagem do dinheiro da propina.

A defesa de Artur foi procurada por e-mail, mas não retornou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP
Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP Imagem: Divulgação/MPSP

Continua após a publicidade

Como o esquema funcionava

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava na "ponta" do esquema, segundo a investigação. O MP também pediu a suspensão do exercício de função pública dele. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje, segundo o MPSP.

Movimentação financeira "repentina" da empresa da mãe do fiscal levantou suspeita do MP. Segundo o promotor João Ricupero, até junho de 2021 a Smart Tax não tinha qualquer tipo de atividade operacional ou cliente, mas, no segundo semestre de 2021, ela passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop. A quebra de sigilo financeiro da empresa mostrou que mais de R$ 1 bilhão foram transferidos para a conta da companhia desde então.

Continua após a publicidade

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

Já a Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. O UOL buscou a Smart Tax, que supostamente seria usada para a lavagem do dinheiro da propina. A defesa de Mario Otavio Gomes não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço será atualizado se houver retornos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.