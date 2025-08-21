Assine UOL
Cotidiano

Muro invisível: manobra tenta conter colapso de praia em Balneário Camburiú

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Orla de Balneário Camboriú em obra
Orla de Balneário Camboriú em obra Imagem: Divulgação/Prefeitura de Balneário Camboriú

A Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ganhará um muro subterrâneo para proteger a orla contra os efeitos da maré alta.

O que aconteceu

Primeiro trecho do muro, com cerca de 1.500 metros de extensão, começou a ser construído na semana passada. De acordo com a prefeitura, toda a reurbanização do trecho, que vai da rua 3920 ao molhe da Barra Sul, deve ficar pronta em até 20 meses, a contar de 1º de julho, quando a ordem de serviço foi assinada.

Estrutura terá mais de dois metros de profundidade. Ela servirá para proteger a urbanização e a calçada da praia, também segundo a prefeitura. O procedimento de macrodrenagem, para controlar o fluxo de água na faixa de areia, também faz parte do projeto.

Praia Central de Balneário Camboriú em obras
Praia Central de Balneário Camboriú em obras Imagem: Divulgação/Prefeitura de Balneário Camboriú

Praia passou por megaobra para alargar faixa de areia de 25 a 70 metros, em média. Desde que foi concluída, em dezembro e 2021, poças e valetas se formam na areia em períodos de maré cheia. Um dos objetivos da obra é justamente evitar esse tipo de problema.

Obra de reurbanização custará mais de R$ 31 milhões

Além do muro e da macrodrenagem, valor contempla outras melhorias na orla da Praia Central. Conforme a prefeitura, são previstas: pista de corrida, via para micromobilidade, ciclofaixa, paraciclos, dog parks, academias ao ar livre, quiosques, canchas de bocha, paisagismo e ampliação da área verde.

A FJ Construtora LTDA venceu licitação e ficará a cargo de toda a construção. O valor de mais de R$ 31 milhões contempla mão de obra e material.

Mais R$ 3,7 milhões serão gastos com iluminação. Esta parte do projeto será de responsabilidade da empresa Mercolux Comercial Elétrica LTDA.

Continua após a publicidade

Alargamento de praias se tornou comum, apesar de seus riscos

Além dos 5,8 km de praias alargadas em Balneário Camboriú, Santa Catarina aumentou a faixa de areia em outras seis praias. Geralmente, o processo é feito com a retirada de areia do fundo do mar.

Copacabana, no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras a passar por esse tipo de intervenção no Brasil, ainda na década de 1970. Nos últimos anos, no entanto, obras semelhantes se tornaram mais comuns, e estão sendo planejadas e executadas em diversos locais do litoral brasileiro.

Medida simplista para problema complexo. Um estudo do Programa Ecoando Sustentabilidade da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) analisou o cenário catarinense e fez diversos questionamentos. "Como as praias de interesse para alargamento são todas ocupadas, a ação humana afeta sobremaneira a largura da praia. Assim, o foco no alargamento da praia é uma medida simplista que tenta resolver um problema socioambiental complexo com uma única ação, ou seja, a adição de sedimentos", escreveram os pesquisadores em nota técnica.

Praias alargadas enfrentam problemas. Entre eles estão: processos erosivos intensos, dificuldade para atracar barcos na marina e perigo aos banhistas, com o aumento do registro de afogamentos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.