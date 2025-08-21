Muro invisível: manobra tenta conter colapso de praia em Balneário Camburiú

A Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ganhará um muro subterrâneo para proteger a orla contra os efeitos da maré alta.

O que aconteceu

Primeiro trecho do muro, com cerca de 1.500 metros de extensão, começou a ser construído na semana passada. De acordo com a prefeitura, toda a reurbanização do trecho, que vai da rua 3920 ao molhe da Barra Sul, deve ficar pronta em até 20 meses, a contar de 1º de julho, quando a ordem de serviço foi assinada.

Estrutura terá mais de dois metros de profundidade. Ela servirá para proteger a urbanização e a calçada da praia, também segundo a prefeitura. O procedimento de macrodrenagem, para controlar o fluxo de água na faixa de areia, também faz parte do projeto.