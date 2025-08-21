Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa delegada escondido

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".

Como tudo ocorreu

Renê admitiu que no dia do crime ele pegou um desvio para o trabalho porque estava atrasado. Em determinado ponto, entrou em um beco sem saída e foi aconselhado por pessoas na rua a voltar. Nesse momento, ele confessou que retirou a arma da mochila e a colocou embaixo de suas pernas no banco do carro.

Ao retornar na via, ele contou que se deparou com engarrafamento provocado pelo caminhão do lixo, que fazia a coleta. Segundo Renê, a motorista do caminhão deixou outros veículos à sua frente passar, mas na sequência foi em direção ao seu automóvel. Ele falou para a mulher que seu carro "é largo" e não iria passar pelo espaço deixado.

Motorista do caminhão viu a arma em suas pernas e gritou "ele está armado", ainda segundo consta nos documentos da polícia sobre o depoimento dado por Renê. Após a fala da motorista, o empresário disse que um dos garis que fazia a coleta no local foi até sua direção e gritou que "ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem".

Na sequência, o empresário desceu do carro armado, e esse gari falou "com arma é fácil". Renê, então, disse que chamou o homem para "resolver na mão", e nesse momento sua arma disparou.