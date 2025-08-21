Vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruído e ameaçando vítima

Fala levou a críticas e influenciadora fez novo post na tentativa de se explicar. Ela disse que a palavra "lixo" foi usada no sentido de que o problema seria simples de resolver e afirmou que o dono do HB20 vai receber R$ 60 mil como compensação.

Influenciadores postaram festa com bebida e acidente nas redes

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para a casa depois da colisão. A imagem, porém, foi apagada minutos depois.

Bia Miranda também publicou um vídeo na sequência do acidente. Ela mostrou o Porsche destruído e disse que estava deixando o local em um carro por aplicativo: "Sofri um acidente, mas, graças a Deus, está tudo bem, gente?".

Horas depois, influenciadora fez novo vídeo dizendo que "não sabe quem está errado e quem está certo". "Na hora eu nem vi quem estava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", falou.

Influenciadores publicaram vídeos bebendo antes do acidente. Em um do posts, Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado, enquanto Gato Preto está ao volante. Em outro post feito por Gato Preto durante a madrugada, é possível ver garrafas de bebidas em uma festa.