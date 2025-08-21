Assine UOL
Cotidiano

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Do UOL, em São Paulo
Incêndio atinge prédio no centro de São Paulo
Incêndio atinge prédio no centro de São Paulo Imagem: Reprodução/Record

Um incêndio atingiu na manhã de hoje a cobertura de um prédio em construção no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Edifício fica localizado na rua Tupi, no cruzamento com a avenida São João. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para conter as chamas.

Não há vítimas no local, segundo os bombeiros. A ocorrência está em andamento.

Fumaça preta pode ser vista a quilômetros de distância do prédio. Nas redes sociais, pessoas compartilharam fotos e vídeos do incêndio.

Ainda não há informações do que causou o incidente. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão próxima da caldeira do prédio.

Por volta das 13h20 ainda havia fogo no local.

