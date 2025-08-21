Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Um incêndio atingiu na manhã de hoje a cobertura de um prédio em construção no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Edifício fica localizado na rua Tupi, no cruzamento com a avenida São João. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para conter as chamas.

Não há vítimas no local, segundo os bombeiros. A ocorrência está em andamento.