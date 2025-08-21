Corpo de jovem morto por PMs segue em SP; família pede ajuda com translado

Desde que soube da notícia minha ansiedade atacou, não consigo comer, mas tenho dois filhos para criar e tento ser forte. Nada justifica o que aconteceu, era meu único irmão homem, dói muito na alma. Micaele Soares

Micaele relatou que o irmão deixou Alagoas rumo a São Paulo em 2019, depois da morte da mãe. "Ele sonhava em ser jogador de futebol, chegou a participar de campeonatos locais. Depois da morte da nossa mãe, ele decidiu ir para São Paulo para trabalhar numa pizzaria, a gente apoiava. Ele disse que também fazia salgados para venda, mas depois acabou perdendo o emprego, caiu nas drogas e acabou nas ruas."

Os irmãos se falaram pela última vez em 26 de março. "Foi uma despedida, ele me perguntou como eu estava e disse: 'Eu estou bem, minha irmã, eu te amo, vou devolver o telefone aqui que é da moça'."

Uma pendência burocrática também atrasa a liberação do corpo: Jeferson nunca teve RG. Por isso, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), não foi possível que o reconhecimento dele fosse feito por impressões digitais. "Para viabilizar a confirmação genética, o NBB (Núcleo de Biologia e Biotecnologia), da SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Científica), está em tratativas para viabilizar a coleta de material dos familiares diretamente em Alagoas", disse a pasta, em nota enviada à reportagem.

Paralelamente, o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) conduz a investigação, já em fase final, e reuniu elementos que permitem identificar a vítima com alto grau de confiabilidade. A SSP afirmou que a equipe entrou em contato com a família, que foi encaminhada à Defensoria Pública de São Paulo para viabilizar o traslado do corpo.

A família estuda fazer uma vaquinha online se não conseguir apoio oficial. A Defensoria informou que acompanha o caso e avalia medidas judiciais para permitir que o corpo seja levado para Alagoas, além de uma ação de indenização. "Habilitamos a irmã de Jeferson como assistente da acusação na ação penal e estamos estudando formas de conseguir o traslado do corpo de forma gratuita, mas essa questão ainda não está resolvida. Sobre ação indenizatória ainda não houve propositura. Poderá haver esse tipo de ação a depender do desejo da família", afirmou o órgão em nota.