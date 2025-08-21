Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Um incêndio em uma caixa de sinalização da linha 12-Safira da CPTM causa maiores intervalos entre as viagens nos horários de pico.

O que aconteceu

Problema aconteceu entre as estações Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, no extremo leste de São Paulo. Fogo aconteceu na tarde de ontem e, desde então, a linha opera com maiores intervalos.

Expectativa é de que circulação seja normalizada no dia 31 de agosto. Normalmente, o intervalo médio entre os trens da linha Safira no horário de pico (4h30 às 8h30 e 16h às 20H) é de 4,5 minutos, mas a CPTM não explicou qual é o intervalo entre os veículos no momento.