Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Do UOL, em São Paulo
Técnicos da CPTM analisam caixa incendiada na zona leste de São Paulo
Técnicos da CPTM analisam caixa incendiada na zona leste de São Paulo Imagem: TV Globo/Reprodução

Um incêndio em uma caixa de sinalização da linha 12-Safira da CPTM causa maiores intervalos entre as viagens nos horários de pico.

O que aconteceu

Problema aconteceu entre as estações Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, no extremo leste de São Paulo. Fogo aconteceu na tarde de ontem e, desde então, a linha opera com maiores intervalos.

Expectativa é de que circulação seja normalizada no dia 31 de agosto. Normalmente, o intervalo médio entre os trens da linha Safira no horário de pico (4h30 às 8h30 e 16h às 20H) é de 4,5 minutos, mas a CPTM não explicou qual é o intervalo entre os veículos no momento.

Passageiros que estão na zona leste de São Paulo podem optar por pegar ônibus até alguma estação da linha 11-Coral. Na estação Calmon Viana, que é o ponto final da linha 12, também é possível embarcar em trens da linha 11 com direção ao centro de São Paulo.

A causa do fogo ainda não foi identificada pela CPTM. Em nota, a companhia pediu "desculpas pelos transtornos causados aos passageiros".

