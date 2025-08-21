Mulher é atingida por 13 tiros à queima-roupa dentro de carro no Rio; veja

Uma mulher de 36 anos foi atingida por ao menos 13 tiros em uma tentativa de execução, na tarde de ontem, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mulher foi alvejada na porta de casa, no momento em que entrava em um carro que estava estacionado. A tentativa de execução foi registrada por câmeras de segurança da rua onde ela mora.

No momento do crime, a mulher saia de casa acompanhada por um homem, supostamente seu marido, e duas crianças — eles não foram atingidos. Na gravação, é possível ver que a mulher entra no carro pela porta do passageiro, enquanto o homem que a acompanha fecha o portão.