Donos da camisaria Colombo 'multiplicaram' dinheiro em até 4x, diz polícia

Encontrando uma vulnerabilidade no sistema, eles fizeram o verdadeiro milagre da multiplicação dos peixes. Então eles remetiam valores para outras contas, Esses valores chegavam no destino, mas não eram debitados na origem.

Paulo Barbosa, delegado divisionário da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCibre) da Polícia Civil de São Paulo

As movimentações financeiras eram feitas com a ajuda da BS Capital, empresa de gestão de ativos. O representante comercial da BS Capital, Bruno de Souza, e o dono da camisaria Colombo, Paulo Jabur Maluf, foram presos hoje.

A polícia investiga se a falha foi descoberta "sem querer" pelos donos da camisaria ou se alguma pessoa de dentro da companhia bancária ajudou os suspeitos. Até o momento, somente os quatro alvos de mandado de prisão são investigados como suspeitos na operação.

Polícia suspeita que Paulo Jabur seja o líder do esquema, mas também pediu prisão do irmão dele por acreditar que ele sabia do crime. "Álvaro também tinha conhecimento, até porque o dispositivo dele também foi utilizado pra acessar a conta da BS, que é a empresa investigada", afirmou o delegado Richard Moraes.

Outras seis empresas além da BS receberam as transferências financeiras e foram alvos de mandados de busca e apreensão. Elas são investigadas pela polícia e a operação pode ter mais desdobramentos.

Entenda o caso

Operação mira Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos e donos da Camisaria Colombo, e dois homens ligados à empresa de gestão de ativos BS Capital. Os outros dois suspeitos foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza.