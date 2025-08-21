Suspeitos de fraude, donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão, diz TV

Os donos da Camisaria Colombo são alvos de mandado de prisão em uma operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje.

O que aconteceu

Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são suspeitos de cometer uma fraude milionária. Álvaro foi preso na manhã de hoje e o mandado de prisão contra Paulo ainda não tinha sido cumprido às 7h30, segundo a TV Globo. Além deles, um representante legal e um funcionário de uma empresa de gestão de ativos também são alvos de mandados. Eles foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza, da BS Capital.

Até as 8h, dois dos mandados de prisão tinham sido cumpridos pela Polícia Civil. O órgão não divulgou quem foi o segundo preso. Além dos mandados de prisão, outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.