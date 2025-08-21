Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Procurado, o governo de Santa Catarina elogiou o projeto de Rostirola. "O governo não vê restrições em gestos que valorizem e reconheçam o importante trabalho das forças de Segurança Pública", afirmou a gestão de Jorginho Mello (PL). O livro é encontrado na internet por cerca de R$ 50.

O livro é dividido em 365 trechos, um para cada dia do ano, e funciona como um devocional religioso. As páginas sempre têm uma passagem bíblica a ser lida, um texto escrito pelo líder evangélico e um espaço para anotações. Em entrevista ao TAB em 2023, o pastor afirmou que a proposta da obra é entregar "porções diárias de renovação".

A ação do pastor foi exaltada também pelo delegado-geral da Polícia Civil do estado. Nas redes sociais, Ulisses Gabriel afirmou que o livro "vai engrandecer e motivar cada policial na luta diária". O delegado-geral pediu ainda para que os agentes "impactados" pelas páginas escritas pelo pastor enviem um "testemunho para a Gerência Saúde, Valorização e Benefícios do Servidor".

A distribuição gratuita do livro não é novidade na carreira do escritor, segundo o vereador. Rostirola já entregou exemplares de "Café com Deus Pai" em hospitais de Santa Catarina a profissionais da saúde e pacientes. "Sei que ele tem a intenção de ampliar essa ação para outros estados", disse Anderson. O pontapé ocorreu no estado catarinense pelo vínculo dele com a região —ele é pastor e fundador da Igreja Reviver de Itajaí (SC).

Top nas paradas

A expectativa é que haja pouca recusa por parte dos agentes, já que o livro foi o mais vendido do Brasil em 2023 e 2024. Os dados são do ranking da Publishnews. Em 2025, entretanto, a obra deve perder a liderança para os livros de colorir "Bobbie Goods", da editora HarperCollins Brasil.