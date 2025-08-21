Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

O Porsche conversível, que deu perda total ontem em um acidente de trânsito envolvendo Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", tinha sido quitado no dia anterior, disse a influenciadora nas redes sociais.

O que aconteceu

Bia disse no vídeo que o casal estava precisando "tomar um banho de sal grosso". Entre os episódios de má sorte, citou que o Instagram do Gato Preto foi derrubado e que "o carro que ele acabou de comprar, quer dizer, ele quitou ontem", teve perda total. "Tá acontecendo muita coisa esse mês", concluiu.

Esportivo de luxo foi destruído no acidente. O Porsche 911 Carrera S Cabriolet, ano 2020, é avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, apesar de Gato Preto e Bia terem relatado um prejuízo de R$ 1,5 milhão. "Vou falar para vocês, mano. Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra", declarou o influenciador em post na sequência do acidente.