Dono da Ultrafarma não paga fiança, e MP-SP faz novo pedido de prisão

UOL tenta contato com os advogados de Sidney Oliveira. O espaço está aberto para manifestação.

Soltura mediante fiança

A Justiça de São Paulo autorizou na semana passada a soltura do dono da Ultrafarma e do executivo da Fast Shop após pedido do MP-SP. Os dois foram presos por um suposto esquema de corrupção nas varejistas.

O auditor Artur Gomes da Silva Neto, apontado como o principal articulador do esquema, teve a prisão convertida em preventiva ontem. O pedido foi formalizado pela promotoria após o fim da prorrogação da prisão temporária e citava a carta apreendida na residência do auditor entre as provas para justificar a medida mais rigorosa, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, permanece preso. A prisão de Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, foi convertida em domiciliar. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão.