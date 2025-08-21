Advogado de Oruam proibiu criança em novela e tentou cargo no Flamengo

A decisão foi criticada pela OAB e levantou suspeitas de conflito de interesse. A ordem do juiz foi classificada como censura pelo presidente da entidade à época, enquanto Darlan rebatia dizendo que cumpria o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polêmica envolveu o filho de Darlan. O episódio ganhou contornos pessoais quando veio à tona que seu filho, então com 14 anos, já havia participado de programas da emissora e feito testes para a programação infantil, como mostrou a Folha de S.Paulo. A coincidência alimentou críticas de que, ao mesmo tempo em que barrava menores de atuar em novelas, o juiz tinha o próprio filho tentando vaga na Globo.

Atuação no Flamengo

Em 2015, Darlan pediu a impugnação da candidatura do então presidente Eduardo Bandeira de Mello no Conselho de Administração do Flamengo. Alegou uso da máquina administrativa do clube e levou o caso ao Ministério Público.

Em 2024, foi candidato a vice-presidente do Flamengo. Ele integrou a chapa "Fla Tradição & Juventude", encabeçada por Pedro Paulo, confirmada oficialmente e registrada no processo eleitoral. A disputa, que contou com seis chapas homologadas, definiria o sucessor de Rodolfo Landim para o triênio 2025-2027. A chapa de Darlan acabou derrotada.

Aposentadoria compulsória

Em 2023, Darlan foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ. O conselho decidiu por unanimidade que ele quebrou a imparcialidade ao conceder habeas corpus, em plantão noturno, a um miliciano da Operação Capa Preta, em Duque de Caxias. O beneficiado era defendido por um escritório no qual o filho do desembargador havia trabalhado.