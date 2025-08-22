Atrasado, tenso e armado: o que disse empresário sobre morte de gari em MG

Ele deu ré, tirou a arma da mochila e colcou embaixo da perna, no banco do carro. Ao virar em outra rua, se deparou com o caminhão do lixo, parado, enquanto os garis faziam a coleta.

Renê afirma que o caminhão atrapalhava o trânsito, mas a motorista disse que ele poderia passar. Ele falou que seu carro era largo. Em seguida, a condutora viu a arma que ele estava carregando e gritou para os garis que ele estava armado.

Ele diz que, após o alerta da condutora, um dos garis que foi na direção dele, e gritou: "Ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem". Nesse momento, Renê afirma que desceu do carro com a arma em punho. Segundo ele, "sem apontar para ninguém, [com a pistola] direcionada ao solo". O mesmo gari falou: "Com arma é fácil".

Empresário relatou que após a fala do gari, levantou a pistola. Renê disse que não a apontou para o homem, e falou: "Quer resolver na mão, bicho?". O empresário afirmou à polícia que, nesse instante, a arma disparou acidentalmente e acertou Laudemir.

Ainda segundo Renê, Laudemir não participou da discussão verbal travada entre ele e o outro gari.

Empresário disse que não percebeu morte de Laudemir

Renê disse que não percepeu que havia atingido Laudemir. Ele afirmou que, após o disparo os garis correram, e ele foi embora. "Caso tivesse visto, teria prestado a devida assistência", disse à polícia.