Bia Miranda também pode responder por acidente com Porsche?

O passageiro do HB20 teve a mandíbula fraturada e foi socorrido. A polícia foi chamada para realizar o teste do bafômetro, mas o motorista do Porsche não foi encontrado no local.

Gato Preto foi preso por omissão de socorro horas após o acidente. Ele foi detido em casa, na zona norte, e levado algemado ao 14º DP, em Pinheiros. Segundo o SBT, ele fugiu sem prestar assistência. Bia diz que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto." Gato Preto não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais.

Bia Miranda e Gato Preto estiveram em festa com bebidas antes do acidente. Vídeos publicados durante a madrugada mostram ambos na festa. Após o acidente, Bia afirmou: "Eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu."

Quem são Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda tem 20 anos e ficou famosa ao participar do reality show A Fazenda. Ela é neta da ex-modelo Gretchen e tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos sobre rotina, beleza e entretenimento.

Conhecido como Gato Preto, Samuel Sant'anna tem 31 anos e ostenta vida de luxo na internet, com vídeos de carros importados, joias e dinheiro em espécie. Ele tem cerca de 200 mil seguidores no Instagram e costuma publicar conteúdos de ostentação e humor.